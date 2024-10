A scuola rose bianche per Ester, morta a 15 anni: “L’anima della classe, una fortuna averla come studentessa” (Di martedì 15 ottobre 2024) Mozzanica. Una foto della sua amata Ester, in sottofondo la canzone ‘Angelo’ di Francesco Renga e una scritta accompagnata da un cuoricino: “Vola più in alto che puoi”. È il tenero messaggio che Silvana Fossati, mamma di Ester Raimondi, ha dedicato sui social alla figlia 15enne, scomparsa improvvisamente domenica 36 ore dopo avere accusato i primi dolori. Venerdì notte Ester era stata dimessa dall’ospedale di Treviglio, dove i medici le avevano diagnosticato un virus influenzale (l’Asst Bergamo Ovest, nell’esprimere “massima vicinanza alla famiglia” fa sapere di avere avviato “un’analisi dettagliata dell’accaduto con tutti gli approfondimenti necessari”). Sabato la situazione si è aggravata. La giovane è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è morta domenica. Bergamonews.it - A scuola rose bianche per Ester, morta a 15 anni: “L’anima della classe, una fortuna averla come studentessa” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Mozzanica. Una fotosua amata, in sottofondo la canzone ‘Angelo’ di Francesco Renga e una scritta accompagnata da un cuoricino: “Vola più in alto che puoi”. È il tenero messaggio che Silvana Fossati, mamma diRaimondi, ha dedicato sui social alla figlia 15enne, scomparsa improvvisamente domenica 36 ore dopo avere accusato i primi dolori. Venerdì notteera stata dimessa dall’ospedale di Treviglio, dove i medici le avevano diagnosticato un virus influenzale (l’Asst Bergamo Ovest, nell’esprimere “massima vicinanza alla famiglia” fa sapere di avere avviato “un’analisi dettagliata dell’accaduto con tutti gli approfondimenti necessari”). Sabato la situazione si è aggravata. La giovane è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale Papa Giovdi Bergamo, dove èdomenica.

