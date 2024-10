Virginia Adriano perde il padre: le compagne di squadra le dedicano la vittoria (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una vittoria nel segno di Virginia Adriano. Il Volley Bergamo bissa il successo dell’esordio in A1 e si prende i tre punti contro Busto Arsizio, dedicando il bel successo alla giovane pallavolista torinese, assente per un grave lutto famigliare. Nei giorni scorsi, infatti, è improvvisamente Torinotoday.it - Virginia Adriano perde il padre: le compagne di squadra le dedicano la vittoria Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Unanel segno di. Il Volley Bergamo bissa il successo dell’esordio in A1 e si prende i tre punti contro Busto Arsizio, dedicando il bel successo alla giovane pallavolista torinese, assente per un grave lutto famigliare. Nei giorni scorsi, infatti, è improvvisamente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Virginia Adriano perde il padre : le compagne di squadra le dedicano la vittoria - Una vittoria nel segno di Virginia Adriano. Il Volley Bergamo bissa il successo dell’esordio in A1 e si prende i tre punti contro Busto Arsizio, dedicando il bel successo alla giovane pallavolista torinese, assente per un grave lutto famigliare. Nei giorni scorsi, infatti, è improvvisamente... (Today.it)

Volley Bergamo 1991 di scena domenica a Busto Arsizio. Lutto per Virginia Adriano - La notizia è arrivata ieri a scuotere la squadra e la società, che in un comunicato annunciano come “si stringono ora intorno a Virginia e alla sua famiglia”. L’appuntamento sarà domenica 13 ottobre, alle 17, in casa della Eurotek Uyba Busto Arsizio, che ha iniziato il campionato perdendo 3-0 sul campo più difficile della Serie A, quello dei pluri-campioni in carica dell’Imoco Conegliano. (Bergamonews.it)