Vela, Nzl-Britannia 4-0. I kiwi hanno le mani sull’America’s cup (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (askanews) – New Zealand mette le mani sull’America’s Cup 2024. Il defender vince anche la quarta regata (recupero di quella non disputata domenica per poco vento, ndr) e si porta in vantaggio 4-0 su Britannia nella finale di Barcellona. Nonostante una partenza pari e un discreto miglioramento rispetto alle prime giornate, Ben Ainslie non ha potuto nulla contro lo strapotere ‘kiwi’. Si torna in acqua mercoledì 16 ottobre con regata 5 e 6: per Britannia è già clima da ultima spiaggia. L'articolo Vela, Nzl-Britannia 4-0. I kiwi hanno le mani sull’America’s cup proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (askanews) – New Zealand mette leCup 2024. Il defender vince anche la quarta regata (recupero di quella non disputata domenica per poco vento, ndr) e si porta in vantaggio 4-0 sunella finale di Barcellona. Nonostante una partenza pari e un discreto miglioramento rispetto alle prime giornate, Ben Ainslie non ha potuto nulla contro lo strapotere ‘’. Si torna in acqua mercoledì 16 ottobre con regata 5 e 6: perè già clima da ultima spiaggia. L'articolo, Nzl-4-0. Ilecup proviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finale Louis Vuitton Cup - Ineos Britannia in vantaggio 6-4 su Luna Rossa - a un passo dai 7 punti per la vittoria - domani 2 match - VIDEO - Ineos Britannia vede la vittoria all'orizzont . Doppia sconfitta quindi per gli italiani che non sono riusciti a rimontare sugli inglesi. Il team di Ineos Britannia, mercoledi 2 ottobre, ha vinto la 9ª e 10ª regata nella finale della Louis Vuitton Cup 2024, portandosi in vantaggio a 6-4 su Luna Rossa. (Ilgiornaleditalia.it)

Finale di Louis Vuitton Cup 2024 - Luna Rossa-Britannia : domani il recupero delle regate 5 e 6 - . The post Finale di Louis Vuitton Cup 2024, Luna Rossa-Britannia: domani il recupero delle regate 5 e 6 appeared first on SportFace. Inizialmente previsto come giorno di riposo, lunedì 30 settembre vedrà invece andare in scena il recupero dei due match race di ieri, uno saltato per limite di tempo superato e l’altro cancellato per scarso vento. (Sportface.it)