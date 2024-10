Vela, America’s Cup: New Zealand sale 4-0 contro Britannia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non c’è storia nella finale di America’s Cup 2024. Team New Zealand vince anche la quarta regata e si porta sul 4-0 nei confronti di INEOS Britannia. Nell’unica sfida di giornata, posticipata a oggi da ieri a causa dell’assenza di vento nel campo gara di Barcellona, il Defender parte meglio degli inglesi e adotta la stessa strategia delle precedenti uscite decidendo di marcare ogni movimento dell’imbarcazione all’inseguimento. Nessun errore in marcatura da parte dei campioni delle ultime due edizioni (2017 2021), che dominano la quarta regata chiudendo in 26 minuti e 50 secondi con 23 secondi di vantaggio su Britannia. Appuntamento a dopodomani, mercoledì 16 ottobre, per le regate 5 e 6, dove INEOS dovrà piazzare almeno un colpo, se non due, per rimanere in gioco. Bisogna ricordare che si laureerà campione la prima imbarcazione che arriverà a 7 vittorie. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non c’è storia nella finale diCup 2024. Team Newvince anche la quarta regata e si porta sul 4-0 nei confronti di INEOS. Nell’unica sfida di giornata, posticipata a oggi da ieri a causa dell’assenza di vento nel campo gara di Barcellona, il Defender parte meglio degli inglesi e adotta la stessa strategia delle precedenti uscite decidendo di marcare ogni movimento dell’imbarcazione all’inseguimento. Nessun errore in marcatura da parte dei campioni delle ultime due edizioni (2017 2021), che dominano la quarta regata chiudendo in 26 minuti e 50 secondi con 23 secondi di vantaggio su. Appuntamento a dopodomani, mercoledì 16 ottobre, per le regate 5 e 6, dove INEOS dovrà piazzare almeno un colpo, se non due, per rimanere in gioco. Bisogna ricordare che si laureerà campione la prima imbarcazione che arriverà a 7 vittorie.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos lotta - ma New Zealand è più veloce e sale sul 4-0 - 14:31 In pieno controllo New Zealand si appresta a chiudere l’ultimo lato di bolina. Come cyclors agiranno Cam Webster, Dougal Allan, Louis Crosby ed Hamish Blond. Non è finita ma gli inglesi possono soltanto sperare in un difficilissimo svarione di Nathan Outteridge e Peter Burling. C’è da riflettere per Ben Ainslie e compagni, che sono già praticamente spalle al muro. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : vento moderato - inizia il quarto match race tra Ineos e New Zealand - INIZIA GARA-4 DELLA FINALE DI AMERICA’S CUP 14:09 Saranno sei i lati da percorrere, ciascuno inizialmente da 1. Tre sconfitte nei primi tre match race in condizioni di vento e campo di regata diverse. 8 miglia nautiche. 13:58 Il quarto match race sarà l’unica regata prevista quest’oggi. A margine del successo nella Louis Vuitton Cup Ineos Britannia è tornata con i piedi per terra al cospetto ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos prova ad accorciare su New Zealand - quarta regata dalle 14.10 - Britannici quasi spalle al muro che vanno a caccia di una vittoria vitale dopo le tre sconfitte consecutive maturate nei primi 3 duelli. 10. A margine del successo nella Louis Vuitton Cup Ineos Britannia è tornata con i piedi per terra al cospetto dei detentori del titolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Attendiamo i primi collegamenti dal vivo da Barcellona per conoscere le ... (Oasport.it)