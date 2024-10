Va a casa dell'ex compagna nonostante divieto: arrestato 31enne (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viola il divieto di avvicinamento e va a casa dell'ex compagna. Per questo motivo un 31enne di Sant'Egidio del Monte Albino è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Pagani. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri.L'episodioL'uomo, sottoposto al divieto di avvicinamento ai Salernotoday.it - Va a casa dell'ex compagna nonostante divieto: arrestato 31enne Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viola ildi avvicinamento e va a'ex. Per questo motivo undi Sant'Egidio del Monte Albino è statodai carabinieria tenenza di Pagani. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri.L'episodioL'uomo, sottoposto aldi avvicinamento ai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Novara arriva l'autobus che ti porta (gratis) a teatro e ti riaccompagna a casa - Un autobus che ti porta a teatro e poi, dopo lo spettacolo, ti riaccompagna a casa. É Teatrobus, il progetto lanciato dal Teatro Faraggiana che prevede tre linee di autobus (gratuite) per portare gli spettatori ad assistere agli spettacoli della nuova stagione di prosa. Tre percorsi diversi... (Novaratoday.it)

Le botte in casa alla compagna - l'allarme dei fratellini - il raid di Maksim e il colpo di pistola : la notte di violenza a Novate Milanese - Novate Milanese (Milano) – Pare che liti e discussioni, anche violente, in quell’appartamento fossero frequenti. Il pubblico ministero che, ha anche verificato, escludendoli, maltrattamenti da parte dell’uomo nei confronti della compagna, inoltrerà al gip la richiesta di convalida dell’arresto. . (Ilgiorno.it)

Spara al figlio della compagna dopo una lite in casa : gravissimo un ragazzo di 19 anni - La sparatoria Il giovane è stato trasferito in ospedale al Niguarda dove è arrivato. 30 di sabato notte un giovane di 19 anni è stato ferito con un colpo di pistola esploso, sembra, dal compagno della madre, un 46enne albanese. Spari in strada a Novate Milanese (Milano) dove intorno alle 3. (Today.it)