Ucraina Zelensky | Corea del Nord in guerra accanto a Russia

(Adnkronos) – La Corea del Nord entra di fatto al fianco della Russia nella guerra contro l'Ucraina. E' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a denunciare formalmente l'ingresso di Pyongyang e di Kim Jong un sul teatro bellico accanto alle forze di Vladimir Putin. "Vediamo un'alleanza sempre più stretta tra la Russia e regimi come quello della

Zelensky prosegue il suo tour in Europa per cercare altre armi. Ma Putin non è da meno e stringe accordi militari con l’Iran e la Corea del Nord - Non è tutto. Secondo quanto riportato dal Daily NK, un sito della Corea del Sud con una rete di fonti dirette a Pyongyang, il leader supremo nordcoreano avrebbe ordinato di “raddoppiare l’attuale produzione di armi”. Zelensky prosegue il suo tour in Europa per cercare altre armi Di fronte a un conflitto che dura ormai da tre anni, Zelensky ha lasciato il Paese per dedicarsi a un tour in Europa, ... (Lanotiziagiornale.it)

Zelensky all’Onu attacca Iran e Corea del Nord : “Complici di Mosca” - Ucraina. Il presidente Zelensky all’Onu attacca Iran e Corea del Nord: “Complici di Mosca”. Il Cremlino: “Errore fatale provare a costringere la Russia alla pace”. Servizio di Vito D’Ettorre The post Zelensky all’Onu attacca Iran e Corea del Nord: “Complici di Mosca” first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)