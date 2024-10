Quotidiano.net - Ucciso per le cuffiette da 15 euro. Il killer: a casa confessai il delitto: "Poi il padre lo portò alla stazione"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il telefono di Manuel Mastrapasqua non è stato ancora analizzato dai carabinieri: manca il codice di sicurezza che neppure la fidanzata conosce. Quando i militari riusciranno a sbloccarlo e a visionare i contenuti delle chat, potrebbero trovarci il vocale mai inviato che il trentunenne stava registrando nel momento in cui Daniele Rezza gli ha sferrato un unico fendente letale al torace per strappargli dal collo un paio di cuffie da 14,90. E in """quell’audio potrebbero esserci la frase "Dammi qualcosa?" pronunciata dal diciannovenne e le successive concitatissime fasi che hanno portato all’aggressione mortale in viale Romagna a Rozzano.