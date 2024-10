Tre tifosi del Foggia morti in un incidente al rientro da una trasferta: avevano 21, 17 e 13 anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stavano rientrando da una trasferta al seguito della loro squadra del cuore, quando hanno perso la vita in uno schianto contro un’altra vettura. Sono morti così, a pochi chilometri da Potenza, tre giovanissimi tifosi del Foggia Calcio. avevano 21, 17 e 13 anni. Le vittime viaggiavano su un monovolume che, per cause da accertare, è finito contro un’auto a bordo della quale c’era una famiglia, rimasta lievemente ferita. Coinvolto anche un pullman. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine le cui indagini sono coordinate dalla procura di Potenza, lo scontro – avvenuto lungo la Potenza-Melfi – è stato fontale. Uno dei tre tifosi è morto sul colpo, mentre gli altri due sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale, ma non ce l’hanno fatta. Ilfattoquotidiano.it - Tre tifosi del Foggia morti in un incidente al rientro da una trasferta: avevano 21, 17 e 13 anni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stavano rientrando da unaal seguito della loro squadra del cuore, quando hanno perso la vita in uno schianto contro un’altra vettura. Sonocosì, a pochi chilometri da Potenza, tre giovanissimidelCalcio.21, 17 e 13. Le vittime viaggiavano su un monovolume che, per cause da accertare, è finito contro un’auto a bordo della quale c’era una famiglia, rimasta lievemente ferita. Coinvolto anche un pullman. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine le cui indagini sono coordinate dalla procura di Potenza, lo scontro – avvenuto lungo la Potenza-Melfi – è stato fontale. Uno dei treè morto sul colpo, mentre gli altri due sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale, ma non ce l’hanno fatta.

