Supporto alle imprese nella transizione digitale Tra le priorità attenzione anche l’ambiente

LA VICINANZA fisica e l'integrazione tra le strutture permettono a Brt di essere un'organizzazione in grado di sostenere i propri clienti nella gestione delle diverse esigenze di trasporto espresso e logistica. Forte dei suoi 200 hub in tutta Italia e di una capillare rete di collegamenti (ogni notte viaggiano da nord a sud oltre 1.700 trazioni che attraversano l'Italia trasportando buste, documenti, parcel, merce pesante e voluminosa), Brt si pone sempre di più come business partner delle imprese. La forza di Brt risiede, infatti, nella sua capacità di offrire soluzioni personalizzate e flessibili, adattandosi alle specifiche esigenze di ogni cliente. Dalla gestione dello stock di merce ai servizi di tracciamento online, l'azienda mette a disposizione una serie di strumenti digitali che permettono di monitorare e gestire in autonomia le proprie spedizioni.

