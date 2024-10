Spalletti esprime vicinanza ai militari italiani in Libano | Se si parla di pace tutti possono farlo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Vorreire tutta la nostraaiimpegnati in quell’area, in particolare ai nostri amici, i ragazziche oramai da diversi anni sono impegnati in quesa difficilissima missione di”. Lo ha detto il ct della Nazionale, Luciano, rivolgendosi direttamente aidel contingente Unifil inndo a Rai Sport a poche ore dalla delicata Italia-Israele di Nations League: “Penso di non aver detto ieri nulla di particolare. C’è chi a fa comodo evidenziare qualcosa, perché ha bisogno di qualcuno da usare per dire le cose che vuole dire, e allora dà il taglio che vuole. E’ guelfi e ghibellini da tutte le parti. Ma se sidiè corretto poternere da parte di”, ha aggiunto riferendosi alle parole di ieri in conferenza stampa circa la guerra in Medioriente.