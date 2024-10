Sinodo nel segno della riconciliazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Percorsi possibili di riconciliazione: se ne parla al Sinodo in corso in Vaticano. Servizio di Cristiana Caricato Sinodo nel segno della riconciliazione TG2000. Tv2000.it - Sinodo nel segno della riconciliazione Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Percorsi possibili di: se ne parla alin corso in Vaticano. Servizio di Cristiana CaricatonelTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

“Yemen preoccupa, serve spezzare logica di vendetta”/ Martinelli (Vicario Arabia): “fede è veicolo di pace” - Vicario apostolico Arabia meridionale, mons. Paolo Martinelli, al Sinodo: “Yemen preoccupa, servono logica del perdono e di pace” ... (ilsussidiario.net)

Sinodo: mons. Sinayobye, “in Rwanda ancora ferite, ma stiamo avviando un processo di riconciliazione” - "Sono passati 30 anni dal genocidio, ma è come se fosse successo ieri". Nel briefing odierno in sala stampa vaticana sul Sinodo sulla sinodalità , in corso in Vaticano fino al 27 ottobre, mons. Edouard ... (agensir.it)

Diario del Sinodo. Gli abusi nella vita religiosa creano scandalo, soffocano e feriscono - Monsignor Edouard Sinayobye, Vescovo di Cyangugu in Rwanda, racconta il Sinodo nel suo paese. "C'è un processo di riconciliazione e unità in Rwanda, nonostante siano passati 30 anni dal genocidio, è ... (acistampa.com)