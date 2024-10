Sicurezza lavoro: diminuiscono infortuni, ma crescono malattie professionali (Di lunedì 14 ottobre 2024) Calano gli infortuni sul lavoro in Italia, anche quelli mortali, mentre aumentano le denunce per malattie professionali. Nella relazione Inail 2023 il presidente Fabrizio D’Ascenzo alla Camera ha illustrato la situazione cifre alla mano. “La Sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un diritto di ogni lavoratore. Garantire questo diritto è una priorità permanente, che deve vedere tutti in prima fila”, è stato il messaggio-monito di Giorgia Meloni inviato in occasione della presentazione Inail. La fotografia Inail scattata al 30 aprile 2024 indica per l’anno 2023 oltre 590mila denunce di infortunio, in calo del 16,1% rispetto alle circa 704mila del 2022 (113mila casi in meno) e dell’8,4% rispetto alle quasi 645mila del 2019. Gli infortuni con esito mortale denunciati sono 1.147, 121 in meno (-9,5%) rispetto ai 1.268 del 2022 e 95 in meno (-7,6%) rispetto ai 1.242 di cinque anni prima. Lapresse.it - Sicurezza lavoro: diminuiscono infortuni, ma crescono malattie professionali Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Calano glisulin Italia, anche quelli mortali, mentre aumentano le denunce per. Nella relazione Inail 2023 il presidente Fabrizio D’Ascenzo alla Camera ha illustrato la situazione cifre alla mano. “Lasulnon è un costo, ma un diritto di ogni lavoratore. Garantire questo diritto è una priorità permanente, che deve vedere tutti in prima fila”, è stato il messaggio-monito di Giorgia Meloni inviato in occasione della presentazione Inail. La fotografia Inail scattata al 30 aprile 2024 indica per l’anno 2023 oltre 590mila denunce dio, in calo del 16,1% rispetto alle circa 704mila del 2022 (113mila casi in meno) e dell’8,4% rispetto alle quasi 645mila del 2019. Glicon esito mortale denunciati sono 1.147, 121 in meno (-9,5%) rispetto ai 1.268 del 2022 e 95 in meno (-7,6%) rispetto ai 1.242 di cinque anni prima.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Relazione Inail : nel 2023 calo infortuni e decessi sul lavoro - . presidente del Consiglio ha inviato un messaggio in occasione della presentazione della relazione, in cui ha assicurato che il governo sta lavorando per garantire più prevenzione, più controlli e pene più severe per chi non rispetta le regole, perché "la sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un. (Ildifforme.it)

Sicurezza sul lavoro - nel 2023 meno 16 - 1% di infortuni e meno 9 - 5% di morti : i dati del rapporto Inail - Sempre circa otto su 10 sono i decessi denunciati per lavoratori italiani (-9,1% sul 2022), il 15% per quelli extracomunitari (-8,2%) e il 4% per i comunitari (-20,3%). Nel 2023 è calato il numero degli infortuni e delle morti sul lavoro: ne sono stati denunciati rispettivamente il 16,1% e il 9,5% in meno. (Secoloditalia.it)

Lavoro : Inail - 61% infortuni e 41% decessi al Nord. In Campania -35.3% - Nei casi mortali, l’incidenza del Nord scende al 48 per cento, mentre aumenta, rispetto ai casi in complesso, il peso del Mezzogiorno (33 per cento), con il Centro che conferma la stessa quota (un caso su cinque) sia per il totale degli infortuni che per quelli mortali. In Campania -35. Il calo registrato rispetto al 2022 ha interessato tutte le aree del Paese, a partire dal Sud (-20,5 per ... (Ildenaro.it)