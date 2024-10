Si apre una voragine in giardino. Muore mentre ripara un’infiltrazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) È morto l’uomo rimasto sotto le macerie a Cinisello Balsamo. Il 61enne stava lavorando nel giardino che circonda la sua abitazione in via Volta a Cinisello Balsamo cercando di bloccare una infiltrazione nel garage. L’infiltrazione era in corso a causa di uno scavo quando improvvisamente il terreno ha ceduto risucchiandolo a una profondità di circa due metri e mezzo. Immediati i soccorsi con i vigili del fuoco accorsi con due squadre fra cui il personale del nucleo Saf. I soccorritori Speleo-alpino-fluviale hanno impiegato quasi due ore per recuperare il corpo del 61enne. Sul posto anche i medici del 118 e i carabinieri di Cinisello Balsamo. Ilgiorno.it - Si apre una voragine in giardino. Muore mentre ripara un’infiltrazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È morto l’uomo rimasto sotto le macerie a Cinisello Balsamo. Il 61enne stava lavorando nelche circonda la sua abitazione in via Volta a Cinisello Balsamo cercando di bloccare una infiltrazione nel garage. L’infiltrazione era in corso a causa di uno scavo quando improvvisamente il terreno ha ceduto risucchiandolo a una profondità di circa due metri e mezzo. Immediati i soccorsi con i vigili del fuoco accorsi con due squadre fra cui il personale del nucleo Saf. I soccorritori Speleo-alpino-fluviale hanno impiegato quasi due ore per recuperare il corpo del 61enne. Sul posto anche i medici del 118 e i carabinieri di Cinisello Balsamo.

