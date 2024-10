Servizi pubblici, al Sud più costosi e meno efficienti, il CNEL fotografa il divario con il Nord su asilo nido e istruzione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il divario tra Nord e Sud Italia si manifesta ancora una volta nell'ambito dei Servizi pubblici, come emerge dalla Relazione annuale del CNEL. Non solo i cittadini del Mezzogiorno pagano di più, ma ricevono anche Servizi meno efficienti e con una copertura inferiore rispetto al resto del Paese. L'articolo Servizi pubblici, al Sud più costosi e meno efficienti, il CNEL fotografa il divario con il Nord su asilo nido e istruzione . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Iltrae Sud Italia si manifesta ancora una volta nell'ambito dei, come emerge dalla Relazione annuale del. Non solo i cittadini del Mezzogiorno pagano di più, ma ricevono anchee con una copertura inferiore rispetto al resto del Paese. L'articolo, al Sud più, ililcon ilsu

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salario - salute - diritti e occupazione : i lavoratori dei servizi pubblici tornano in piazza - I sindacati del pubblico impiego e dei servizi di Cgil e Uil hanno iniziato la raccolta delle adesioni alla manifestazione nazionale della categoria che si terrà il 19 ottobre a Roma. Fp Cgil, Uil Fpl e Uil Pa chiedono il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, maggiori risorse perché è... (Arezzonotizie.it)

Salario - salute - diritti e occupazione : i lavoratori dei servizi pubblici tornano in piazza - Sono in gioco la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e i diritti costituzionalmente riconosciuti alle cittadine e ai cittadini”. “Il governo deve dare risposte ai lavoratori delle funzioni centrali, delle funzioni locali e della sanità – sottolineano i sindacati di categoria. La crisi tocca tutti i settori pubblici e le trattative con il governo non offrono risposte. (Lanazione.it)

Bilancio - crescita mancata e servizi pubblici : il PD sfida Giorgetti - Le richieste che i dem hanno avanzato toccano diversi ambiti: istruzione, sanità, politiche sociali, riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali L'articolo Bilancio, crescita mancata e servizi pubblici: il PD sfida Giorgetti proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)