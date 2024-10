“Se è così me ne vado”. Terremoto a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi informato: conduttore vuole resa dei conti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Situazione delicata a Mediaset, dove un conduttore tv sarebbe pronto ad andare via. Ormai saremmo arrivati ad un vero e proprio ultimatum fatto a Pier Silvio Berlusconi, con quest’ultimo che dovrà necessariamente prendere una decisione a stretto giro. Ciò che è emerso sul giornalista rischia di creare un vero e proprio Terremoto in tutta l’azienda. Mediaset deve fare i conti con questa insoddisfazione del conduttore tv, che vorrebbe andare via se non dovessero permettergli di ritornare ad essere predominante nel piccolo schermo. A causa di alcuni fuorionda fu praticamente declassato, ma ora sarebbe stanco di questo ridimensionamento e vorrebbe essere nuovamente al centro del progetto. Leggi anche: “Mediaset ha deciso”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Situazione delicata a, dove untv sarebbe pronto ad andare via. Ormai saremmo arrivati ad un vero e proprio ultimatum fatto a, con quest’ultimo che dovrà necessariamente prendere una decisione a stretto giro. Ciò che è emerso sul giornalista rischia di creare un vero e proprioin tutta l’azienda.deve fare icon questa insoddisfazione deltv, che vorrebbe andare via se non dovessero permettergli di ritornare ad essere predominante nel piccolo schermo. A causa di alcuni fuorionda fu praticamente declassato, ma ora sarebbe stanco di questo ridimensionamento e vorrebbe essere nuovamente al centro del progetto. Leggi anche: “ha deciso”.

