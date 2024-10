Scelta delle gomme auto invernali: vademecum in 5 punti per una scelta corretta (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’arrivo della stagione invernale aumenta le criticità per tutti coloro che si trovano a viaggiare sulle strade con autoveicoli o mezzi più pesanti, tant’è che il nostro Codice della Strada prevede che le auto siano provviste di dotazioni invernali quali le catene da neve oppure le gomme invernali, una scelta quest’ultima sicuramente più comoda ed efficiente. In linea di massima, per chi decide di dotarsi di pneumatici invernali, il cambio gomme deve essere effettuato non più tardi del 15 novembre; il periodo previsto per la dotazione in questione dura fino al 15 aprile successivo. Possono esserci date diverse in base a specifiche direttive regionali. Dal momento che il cambio gomme è una procedura che interessa milioni di automobilisti, cerchiamo di fornire alcuni consigli per una scelta corretta degli pneumatici invernali. Tpi.it - Scelta delle gomme auto invernali: vademecum in 5 punti per una scelta corretta Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’arrivo della stagione invernale aumenta le criticità per tutti coloro che si trovano a viaggiare sulle strade conveicoli o mezzi più pesanti, tant’è che il nostro Codice della Strada prevede che lesiano provviste di dotazioniquali le catene da neve oppure le, unaquest’ultima sicuramente più comoda ed efficiente. In linea di massima, per chi decide di dotarsi di pneumatici, il cambiodeve essere effettuato non più tardi del 15 novembre; il periodo previsto per la dotazione in questione dura fino al 15 aprile successivo. Possono esserci date diverse in base a specifiche direttive regionali. Dal momento che il cambioè una procedura che interessa milioni dimobilisti, cerchiamo di fornire alcuni consigli per unadegli pneumatici

