Lanazione.it - San Godenzo: tris di sorrisi. Reggello frena, Novoli show

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le squadre del giorno in Prima categoria sono il Sannel girone D e il Barberino Tavarnelle nel gruppo E. Un grande Sanvince 3-0 il derby contro la Gallianese, davanti a un numeroso pubblico. Il Sanchiude già sul 2-0 il primo tempo. Primo gol al 10’ di Zeni in splendido tuffo di testa, che chiude un’azione partita da Vallaj per Camarà che serve il compagno. Raddoppio al 32’ di Camarà con un preciso tiro di destro a seguito di manovra di Vallaj e Sequi. Chiude sul 3-0, a dieci dalla fine, Sequi con una conclusione all’angolo basso a coronamento di un eccellente partita della mezzala biancoverde. La Gallianese ha cercato di reagire nella ripresa senza trovare sbocchi pericolosi, bloccati dalla retroguardia dei locali.