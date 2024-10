Rissa fra stranieri a Fondi | beccato uno dei partecipanti

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre – Aveva preso parte ad una, avvenuta nella tarda serata del 9 ottobre a, ed è stato identificato oggi uno dei, che è stato denunciato per il predetto reato dai Carabinieri della Tenenza di(LT): si tratta di un cittadino indiano di 56 anni residente a. Quella sera, prima dell’arrivo degli operanti, si era verificata una, per motivi in corso di accertamento, con la partecipazione di almeno dieci persone, tra cui cittadini di apparente nazionalità indiana e pakistana. Da analisi comparative eseguite su un video reperito su piattaforma social, il 56enne è stato identificato come uno deiche, in quelle fasi concitate, aveva brandito una sedia colpendo altri soggetti, in corso d’identificazione. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.