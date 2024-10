Lanotiziagiornale.it - Ribaltone al processo Ruby ter: le Olgettine tornano a giudizio

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Quelle testimoni, cioè il manipolo di “” secondo l’accusa comprate da Silvio Berlusconi, devono essere processate per “corruzione in atti giudiziari”. È il “” (termine tanto caro al fu Cavaliere) deciso ieri dalla Corte di Cassazione nelter. Secondo i giudici, quei 28 imputati non avevano un “diritto al silenzio” – il cavillo per il quale furono tutti assolti in primo grado – ma dovevano andare a. Distrutto dalla Cassazione il verdetto di primo grado Il principio sancito ieri dalla Cassazione ha così abbattuto la sentenza del Tribunale di Milano che il 15 febbraio 2023 aveva assolto tutti i 28 imputati – più Silvio Berlusconi “perché il fatto non sussiste” – nell’ultima trance delle vicende giudiziarie nate dalle dichiarazioni di Karima El Mahrough.