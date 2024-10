Relazione aperta con Fedez? Finalmente parla Chiara Ferragni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante la faida a colpi di dissing tra Fedez e Tony Effe, sono state tirate in ballo anche Taylor Mega e Chiara Ferragni. Se la regina delle influencer ha chiesto sui social di restare fuori da questa battaglia tra rapper, la Mega invece c’è entrata dentro con tutte le scarpe e a Le Iene ha addirittura rivelato di essere stata più volte con Fedez, ma ha poi aggiunto che quelli del cantante non erano tradimenti nei confronti di Chiara Ferragni, perché la loro era una Relazione aperta. E proprio delle diChiarazioni di Taylor si è occupato Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. Lo storico inviato è andato da Chiara per consegnarle il suo quinto tapiro d’oro (il numero 1500 del programma di Canale 5) e le ha chiesto se lei e Fedez avessero davvero un matrimonio molto “libero”. Biccy.it - Relazione aperta con Fedez? Finalmente parla Chiara Ferragni Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante la faida a colpi di dissing trae Tony Effe, sono state tirate in ballo anche Taylor Mega e. Se la regina delle influencer ha chiesto sui social di restare fuori da questa battaglia tra rapper, la Mega invece c’è entrata dentro con tutte le scarpe e a Le Iene ha addirittura rivelato di essere stata più volte con, ma ha poi aggiunto che quelli del cantante non erano tradimenti nei confronti di, perché la loro era una. E proprio delle dizioni di Taylor si è occupato Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. Lo storico inviato è andato daper consegnarle il suo quinto tapiro d’oro (il numero 1500 del programma di Canale 5) e le ha chiesto se lei eavessero davvero un matrimonio molto “libero”.

