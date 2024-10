Regionali, Bonaccini contro Ugolini: "Fugge dai confronti, codarda". Buonguerrieri (Fdi): "Attacco gravissimo" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Non pensavo che la candidata di destra Elena Ugolini fosse così codarda da fuggire e rifiutare i confronti pubblici con Michele De Pascale. Se vuole evitare lui, visto che mi cita sempre, faccia un confronto con me. Scelga data e ora. Se non la conosci, l’Emilia-Romagna non puoi guidarla". E' il Cesenatoday.it - Regionali, Bonaccini contro Ugolini: "Fugge dai confronti, codarda". Buonguerrieri (Fdi): "Attacco gravissimo" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Non pensavo che la candidata di destra Elenafosse cosìda fuggire e rifiutare ipubblici con Michele De Pascale. Se vuole evitare lui, visto che mi cita sempre, faccia un confronto con me. Scelga data e ora. Se non la conosci, l’Emilia-Romagna non puoi guidarla". E' il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emilia-Romagna - la candidata di centrodestra Ugolini dice basta ai confronti con De Pascale : «Dopo il Festival di Open fugge dai cittadini» - Non si fugge mai dai dibattiti e dai confronti, che convenga o meno farli, è sempre una mancanza di rispetto verso gli elettori», ha replicato il frontrunner del centrosinistra. Per Guerra a questo punto «sorge il dubbio che quel dibattito sia stato decisivo per convincere la candidata a evitarne altri e a ritagliarsi opportunità private di descrivere da sola una Regione che non esiste senza De ... (Open.online)

Emilia-Romagna - la candidata di centrodestra Ugolini dice basta ai confronti con De Pascale : «Dopo il Festival di Open fugge dai cittadini» - Disertarle non è certamente un gesto di vicinanza alle persone e ai loro bisogni». Una posizione contestata con forza dallo stesso de Pascale: «Quando ci si candida c’è anche una questione di rispetto degli elettori che dobbiamo porci: i cittadini, le associazioni e gli organi di informazione hanno il diritto di avere occasioni di dibattito pubblico e trasparente, prima delle elezioni, non solo ... (Open.online)

Regionali - Gnassi (Pd) : “In Emilia Romagna la destra silenzia la candidata Elena Ugolini dai confronti" - Così il deputato dem Andrea Gnassi. “E’ vero che candidarsi a. "Non vorrei che Elena Ugolini si trovasse in una situazione così difficile che alleati e spin doctor le abbiano evidentemente imposto il silenzio e di non partecipare più a confronti pubblici con Michele De Pascale in Emilia Romagna”. (Riminitoday.it)