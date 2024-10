Cityrumors.it - “Regalo congelatore”, ma dentro c’erano i resti umani di una ragazza

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un uomo, dopo aver appena acquistato casa, ha messo in vendita un frigorifero con all’interno idi unadi 16 anni Un ritrovamento scioccante quello avvenuto negli scorsi giorni in una casa in Colorado, negli Stati Uniti. All’inizio dell’anno, è stata venduta un’abitazione vicino a Grand Junction. Il nuovo proprietario, una volta acquistata la casa, ha deciso di pubblicare un annuncio in cui metteva in vendita un frigorifero ritrovato all’interno dell’appartamento, dando la possibilità a chi lo volesse, di andarlo a prendere gratuitamente. Un annuncio particolare, ma che ha attirato anche qualche interesse. Una persona, infatti, ha deciso di seguire le indicazioni per assicurarselo, andando direttamente a prenderlo sul posto. Una scelta che, però, ha aperto un caso che ha spiazzato tutti i residenti.