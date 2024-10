Questo non è un «immigrato africano» che ruba il telefono a un anziano nel Regno Unito (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 12 ottobre 2024 è stato pubblicato su X il video di un ragazzo che ruba il telefono a un passante per strada e, nella fuga, viene investito da un autobus. «Inghilterra, immigrato africano ruba il telefono ad un anziano», recita il commento dell’autore del post. Il contenuto è stato presentato in maniera fuorviante, e diffonde una notizia falsa. La scena è reale, ma non si è verificata in Inghilterra e non coinvolge un «immigrato africano». L’episodio risale al 19 luglio 2024, quando a San Paolo, in Brasile, un ragazzo di 17 anni è stato sorpreso dalle telecamere di sicurezza di un negozio a rubare il cellulare di un settantunenne che passeggiava per strada. Il ragazzo è stato poi investito da un autobus mentre stava scappando, in via Domingos Rodrigues, nel quartiere Lapa. Facta.news - Questo non è un «immigrato africano» che ruba il telefono a un anziano nel Regno Unito Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 12 ottobre 2024 è stato pubblicato su X il video di un ragazzo cheila un passante per strada e, nella fuga, viene investito da un autobus. «Inghilterra,ilad un», recita il commento dell’autore del post. Il contenuto è stato presentato in maniera fuorviante, e diffonde una notizia falsa. La scena è reale, ma non si è verificata in Inghilterra e non coinvolge un «». L’episodio risale al 19 luglio 2024, quando a San Paolo, in Brasile, un ragazzo di 17 anni è stato sorpreso dalle telecamere di sicurezza di un negozio are il cellulare di un settantunenne che passeggiava per strada. Il ragazzo è stato poi investito da un autobus mentre stava scappando, in via Domingos Rodrigues, nel quartiere Lapa.

