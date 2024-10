Quattro croci in due giorni. In moto contro trattore. Muore noto ristoratore (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un altro tragico incidente si è consumato sulle strade del Ravennate nel pomeriggio di ieri, portando a Quattro il bilancio delle vittime in appena due giorni. L’ultima vita spezzata è quella di un motociclista di 58 anni, schiantatosi contro un trattore lungo via Sant’Alberto, in un tratto già segnato da un drammatico incidente avvenuto il giorno precedente. La vittima è Antonio Mazzetti, gestore della trattoria San Romualdo, molto noto in città. L’uomo, in sella a una Bmw, si è trovato di fronte il mezzo agricolo che stava svoltando a sinistra e, nonostante una disperata frenata, la moto è scivolata, facendolo finire sotto il trattore. La violenza dell’impatto non gli ha lasciato scampo, ed è morto sul colpo. Il tragico evento si è verificato poco dopo le 17, in un rettilineo all’altezza dell’incrocio con via Carlina, nei pressi di Ca’ Bosco. Ilrestodelcarlino.it - Quattro croci in due giorni. In moto contro trattore. Muore noto ristoratore Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un altro tragico incidente si è consumato sulle strade del Ravennate nel pomeriggio di ieri, portando ail bilancio delle vittime in appena due. L’ultima vita spezzata è quella di unciclista di 58 anni, schiantatosiunlungo via Sant’Alberto, in un tratto già segnato da un drammatico incidente avvenuto il giorno precedente. La vittima è Antonio Mazzetti, gestore della trattoria San Romualdo, moltoin città. L’uomo, in sella a una Bmw, si è trovato di fronte il mezzo agricolo che stava svoltando a sinistra e, nonostante una disperata frenata, laè scivolata, facendolo finire sotto il. La violenza dell’impatto non gli ha lasciato scampo, ed è morto sul colpo. Il tragico evento si è verificato poco dopo le 17, in un rettilineo all’altezza dell’ino con via Carlina, nei pressi di Ca’ Bosco.

