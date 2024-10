Thesocialpost.it - Padelle, quali sono tossiche. Le migliori? Ecco la classifica di Altroconsumo (materiale e prezzi)

(Di lunedì 14 ottobre 2024)le? Quando ne acquistiamo una, dobbiamo stare attentissimi: ne va della nostra salute e anche dellatà di ciò che cuciniamo e mangiamo. Quando ci si chiede se lesicure di solito si intende se permettano di cucinare in modo sano, ovvero senza contaminare il cibo con sostanze. Come spiega, il logo “forchetta e coltello” e/o la dicitura “idoneo al contatto con alimenti” garantiscono, secondo un severo protocollo di test, l’assenza di migrazione di sostanze pericolose dal rivestimento al cibo, se il rivestimento è integro. “Se è danneggiato, non si può escludere il passaggio di contaminanti dalla parte sottostante (che non nasce per essere a contatto con gli alimenti): per questo motivo consigliamo di sostituire la pentola quando il rivestimento è danneggiato, oltre che perché non ha più l’efficacia antiaderente”.