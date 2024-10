No, gli esperti non hanno stabilito che Re Artù era gay (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 13 ottobre 2024 su X è stato pubblicato un post secondo cui «gli esperti» avrebbero scoperto che re Artù era gay.Re Artù (King Arthur, in inglese) è un condottiero britannico narrato in storie popolari e romanzi medievali, che secondo la leggenda difese la Gran Bretagna dalle invasioni degli Anglosassoni tra il V e il VI secolo. L’autore del post rilancia con toni critici un’informazione molto circolata sui social media, ma presentata in modo fuorviante. Il post fa riferimento a un articolo pubblicato l’11 ottobre 2024 dal quotidiano britannico The Telegraph e intitolato “Re Artù potrebbe essere stato LGBTQ+, suggerisce il consiglio gallese”. Secondo l’articolo, il consiglio del Denbighshire (in Galles) ha incluso Re Artù in una «timeline della storia LGBTQ+ che intende raccontare storie di orientamento sessuale e identità di genere». Facta.news - No, gli esperti non hanno stabilito che Re Artù era gay Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 13 ottobre 2024 su X è stato pubblicato un post secondo cui «gli» avrebbero scoperto che reera gay.Re(King Arthur, in inglese) è un condottiero britannico narrato in storie popolari e romanzi medievali, che secondo la leggenda difese la Gran Bretagna dalle invasioni degli Anglosassoni tra il V e il VI secolo. L’autore del post rilancia con toni critici un’informazione molto circolata sui social media, ma presentata in modo fuorviante. Il post fa riferimento a un articolo pubblicato l’11 ottobre 2024 dal quotidiano britannico The Telegraph e intitolato “Repotrebbe essere stato LGBTQ+, suggerisce il consiglio gallese”. Secondo l’articolo, il consiglio del Denbighshire (in Galles) ha incluso Rein una «timeline della storia LGBTQ+ che intende raccontare storie di orientamento sessuale e identità di genere».

