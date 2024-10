Morto nello schianto frontale con un’auto: 15 anni fa anche la figlia deceduta in un incidente (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gino Parente è l'uomo Morto ieri mattina in un incidente stradale avvenuto nel comune di Santi Cosma e Damiano. Quindici anni fa la figlia morta investita da un'auto. Fanpage.it - Morto nello schianto frontale con un’auto: 15 anni fa anche la figlia deceduta in un incidente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gino Parente è l'uomoieri mattina in unstradale avvenuto nel comune di Santi Cosma e Damiano. Quindicifa lamorta investita da un'auto.

Uomo di 42 anni cade dal quinto piano : è morto - Tragedia a Isola del Liri dove un uomo di 42 anni, C.V., è stato trovato morto nei pressi della sua abitazione. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'uomo sia caduto dal quinto piano. Sul posto il Nucleo Radiomobile, il Comandante della stazione di Isola del Liri e il Pm Mattei: sono in... (Frosinonetoday.it)

Tragico frontale a Faloppio : morto un pensionato di 89 anni - Non ce l'ha fatta il pensionato di 89 anni residente a Maslianico rimasto coinvolto nel terribile incidente frontale di ieri mattina domenica 13 ottobre verso le 9.30. Dopo essere arrivato in codice rosso all'ospedale purtroppo è deceduto per i traumi e le ferite riportate nello scontro. Gli... (Quicomo.it)

Moto si scontra con un trattore a Ravenna - morto lo chef Antonio Mazzetti : aveva 58 anni - Un centauro di 58 anni è morto dopo che la moto su cui viaggiava si è scontrata con un trattore sulla via Sant'Alberto a Ravenna. La vittima si chiamava Antonio Mazzetti, chef e titolare della Taverna di San Romualdo. A quanto si apprende e come si legge sui media locali, l'incidente è avvenuto intorno alle 17 all'altezza dell'incrocio con via Carlina. (Fanpage.it)