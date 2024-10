Ilrestodelcarlino.it - Montagnola senza pace. Spedizione punitiva. Due stranieri accoltellati. Si indaga tra i pusher

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Si sono sfidati, a colpi di machete e coltello. Forse per un debito di droga, forse per una ‘invasione di campo’. Niente di nuovo sotto le stelle della, dove le lame luccicano e il sangue continua a scorrere, in un continuo di aggressioni, risse, pure omicidi.che nessuna ordinanza, nessun divieto, nessun servizio ad alto impatto riesca a prevenire queste esplosioni insensate di violenza. L’ultimo episodio è della sera di sabato. Il centro pieno di turisti, il parco dellaanimato. Sono le 21,30 quando l’attenzione è richiamata da urla feroci, che arrivano dal centro del parco, nella zona nei pressi dell’ingresso su via Irnerio. I testimoni, sentiti poi dalla polizia, parlano di più persone che si affrontano.