Media, 'dopo raid Idf su ospedale Al-Aqsa tende in fiamme (Di lunedì 14 ottobre 2024) Almeno quattro persone sono morte e una quarantina sono rimaste ferite dopo che il raid dell'Idf nell'ospedale dei martiri di Al-Aqsa nella città centrale di Deir al-Balah ha causato un incendio che ha colpito l'accampamento di tende degli sfollati. Secondo i medici palestinesi, ripresi da Ap, alcuni sono morti per gravi ustioni. L'ospedale dei martiri di Al-Aqsa stava già lottando per curare un gran numero di feriti da un precedente attacco a una scuola trasformata in rifugio nelle vicinanze che ha ucciso almeno 20 persone quando è stato sferrato un raid aereo di prima mattina. Le riprese dell'Ap mostrano bambini tra i feriti. Quotidiano.net - Media, 'dopo raid Idf su ospedale Al-Aqsa tende in fiamme Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Almeno quattro persone sono morte e una quarantina sono rimaste feriteche ildell'Idf nell'dei martiri di Al-nella città centrale di Deir al-Balah ha causato un incendio che ha colpito l'accampamento didegli sfollati. Secondo i medici palestinesi, ripresi da Ap, alcuni sono morti per gravi ustioni. L'dei martiri di Al-stava già lottando per curare un gran numero di feriti da un precedente attacco a una scuola trasformata in rifugio nelle vicinanze che ha ucciso almeno 20 persone quando è stato sferrato unaereo di prima mattina. Le riprese dell'Ap mostrano bambini tra i feriti.

