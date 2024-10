Superguidatv.it - Marisol Castellanos, intervista esclusiva all’ex allieva di Amici: “Che magia ballare in teatro. Con Alessandra Celentano siamo rimaste in contatto. Ho dovuto rimandare la partenza per l’America a causa dell’infortunio”

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo “” dove è arrivata in finale aggiudicandosi il Premio della Critica,si è cimentata in un’altra importante sfida. La ballerina sarà in scena dal 10 al 13 ottobre alOlimpico di Roma nel ruolo protagonista di “C’era una volta Cenerentola” con la compagnia del Balletto di Roma nello spettacolo, riletto dall’originale versione di Prokofiev, da Fabrizio Monteverde.diNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto inprima del suo importante debutto sul palco. Per la ballerina la dimensione teatrale è del tutto nuova e diversa da quella televisiva: con la compagnia del Balletto di Roma nello spettacolo, riletto dall’originale versione di Prokofiev, da Fabrizio Monteverde. “Sono sensazioni diverse.