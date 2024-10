Luca Barbareschi “gela” Mara Venier in diretta: “Ti ricordi quando ti volevo tr**bare?” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luca Barbareschi mette in imbarazzo Mara Venier. L’attore e regista è stato ospite di “Domenica In” nello spazio dedicato al Luca Barbareschi “gela” Mara Venier in diretta: “Ti ricordi quando ti volevo tr**bare?” su Perizona.it Perizona.it - Luca Barbareschi “gela” Mara Venier in diretta: “Ti ricordi quando ti volevo tr**bare?” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)mette in imbarazzo. L’attore e regista è stato ospite di “Domenica In” nello spazio dedicato alin: “Titi?” su Perizona.it

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luca Barbareschi e quel discorso “sovranista” che non è sfuggito : avete sentito cosa ha detto a Mara Venier? - Abbiamo venduto tutto ai francesi. Il produttore dei suoi film, che qui chiamiamo telenovela perché sono doppiate da fare schifo. Ma per quale motivo? Barbareschi ha criticato aspramente il mercato italiano, che – secondo la sua opinione – investirebbe poco e male nelle fiction. twitter. In sottofondo “il momento sovranista” #domenicain pic. (Donnapop.it)

"Volevo trom*are Mara Venier" - la rivelazione shock di Luca Barbareschi - Luca Barbareschi è stato protagonista di un siparietto hot nell'ultima puntata di Domenica In. L'attore e regista, ospite nel salotto di Mara Venier insieme al cast e ai giudici di Ballando con le Stelle, programma di cui è uno dei grandi protagonisti, si è lasciato andare a una rivelazione... (Today.it)