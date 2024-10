LIVE Sonego-Huesler, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: non manca molto all’esordio del torinese (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:40 Il redivivo Dominic Stricker si impone nel 1° set contro Alex Kovacevic per 6 giochi a 4. Lo svizzero è un bellissimo prospetto, ma ha avuto vari infortuni quest’anno che ne hanno limitato l’attività. Dopo questo match tocca a Sonego! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Marc Andrea Huesler. Si apre una nuova parentesi di stagione, l’ultima del circuito ATP nella stagione 2024, quella sul cemento indoor. Nel torneo più a nord Europa tra quelli in programma questa settimana, il torinese esordisce contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni e dal passato di LIVEllo. Nel 2023 l’azzurro si arrese a Pavel Kotov, dopo aver superato all’esordio Dusan Lajovic. Oasport.it - LIVE Sonego-Huesler, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: non manca molto all’esordio del torinese Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:40 Il redivivo Dominic Stricker si impone nel 1° set contro Alex Kovacevic per 6 giochi a 4. Lo svizzero è un bellissimo prospetto, ma ha avuto vari infortuni quest’anno che ne hanno limitato l’attività. Dopo questo match tocca a! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Marc Andrea. Si apre una nuova parentesi di stagione, l’ultima del circuito ATP nella stagione, quella sul cemento indoor. Nel torneo più a nord Europa tra quelli in programma questa settimana, ilesordisce contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni e dal passato dillo. Nel 2023 l’azzurro si arrese a Pavel Kotov, dopo aver superatoDusan Lajovic.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Berrettini-Darderi - primo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - In palio per il vincitore c’è il pass per gli ottavi di finale contro uno tra lo statunitense Aleksandar Kovacevic oppure il mancino svizzero Dominic Stricker, entrato in gara in virtù del ranking protetto. Il gigante romano, dopo essersi ritirato da Tokyo per i noti problemi agli addominali, si è ripresentato sul massimo circuito con un incoraggiante secondo turno a Shanghai, dove si è arreso al ... (Sportface.it)

LIVE – Sonego-Huesler - primo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - COME SEGUIRE SONEGO-HUESLER IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SONEGO-HUESLER (DIRETTA) The post LIVE – Sonego-Huesler, primo turno Atp Stoccolma 2024: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. Davanti a lui trova il qualificato svizzero, giocatore mancino classificato ben oltre i primi cento del mondo ma con ... (Sportface.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : si recupera la quarta regata - Ineos prova ad accorciare su NZ - Vento ed onda sostenuta all’esordio, marginal foiling nell’unica regata disputata ieri. I neozelandesi non vogliono cedere la Vecchia Brocca, anzi cercano con forza il terzo trionfo consecutivo. A margine del successo nella Louis Vuitton Cup Ineos Britannia è tornata con i piedi per terra al cospetto dei detentori del titolo. (Oasport.it)