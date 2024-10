Notizie.com - Legge di Bilancio, scontro Lega-Forza Italia su extraprofitti. Aumenta il costo del diesel?

(Di lunedì 14 ottobre 2024)di: nervi tesi in maggioranza sugli. Ipotesi aumento delle accise sul gasolio: cosa sta succedendo. Sta per approdare in Consiglio dei ministri il Documento programmatico di, cioè la cornice della Manovra economica 2025. Su dove attingere le risorse è in corso un dibattito molto acceso che divide la maggioranza. Il governo spinge per il concordato e la sanatoria per finanziare lae rivedere le tasse.diin maggioranza suglino le accise? (Ansa Foto) – notizie.comC’è un grande interrogativo: da dove ricavare i 10 miliardi di euro che mancano nelladi? Mancano poco meno di due mesi al “giorno x”, il 31 dicembre, data ultima in cui la Manovra va tassativamente approvata per evitare l’esercizio provvisorio.