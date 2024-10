L'addio di La Vardera, i commenti di Sud chiama Nord: "Mancanza di visione politica" (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'addio del deputato regionale Ismaele La Vardera a Scn per aderire al gruppo misto dopo la conferenza di Cateno De Luca sabato a Palazzo Zanca non sembra sorprendere più di tanto i vertici di Sud chiama Nord. "Voglio bene a Ismaele, un ragazzo pieno di entusiasmo e molto ambizioso. Mi Messinatoday.it - L'addio di La Vardera, i commenti di Sud chiama Nord: "Mancanza di visione politica" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'del deputato regionale Ismaele Laa Scn per aderire al gruppo misto dopo la conferenza di Cateno De Luca sabato a Palazzo Zanca non sembra sorprendere più di tanto i vertici di Sud. "Voglio bene a Ismaele, un ragazzo pieno di entusiasmo e molto ambizioso. Mi

Lo Giudice : “La Vardera lascia - Sud chiama Nord rilancia : il dialogo per trasformare la Sicilia non si ferma" - . . Tuttavia, dispiace soprattutto che l'onorevole La Vardera non abbia compreso il messaggio chiaro del nostro leader Cateno De Luca. Amarezza, perché la sua decisione sembra essere stata presa con troppa facilità , come se attendesse solo la prima occasione utile per andarsene. “Prendiamo atto della scelta del deputato Ismaele La Vardera con un pizzico di amarezza. (Gazzettadelsud.it)

VIDEO | Sud chiama nord perde anche Ismaele La Vardera : "Caro Cateno - tra di noi le distanze sono diventate siderali" - "Caro Cateno, ti auguro ogni fortuna, ma tra di noi purtroppo le distanze sono diventati siderali ecco cosa ho deciso". Con questa parole il deputato regionale siciliano Ismaele La Vardera saluta ilmovimento di Cateno De Luca, Sud chiama Nord. L'annuncio nel profilo social, dove l'ex Iena... (Messinatoday.it)

