La singolare richiesta di Enrico Vesco | Via quei punti luce no a favoritismi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "Togliete ipubblici dalle vicinanze delle case dei miei, mi mettete in difficoltà"., consigliere indipendente di maggioranza ad Arcola, fa unastrana, diciamo al contrario, ma non scherza. Chiede al Comune che l’illuminazione venga potenziata prima dove la richiedono altri cittadini, e solo dopo dove abitano i suoi familiari. Vuole inoltre visionare il piano dettagliato di installazione e potenziamento deisu tutto il territorio con relativo cronoprogramma. Ma prima di tutto chiede che venga esaudita la sua istanza: "Va immediatamente sospesa l’installazione dei trein via Pedemonte tra il civico 40 ed il civico 58 e si deve procedere con altri interventi per lasciare questi trecome ultimi. I tre pali momentaneamente posizionati e non bloccati, che sono pure pericolosi, vanno rimossi".