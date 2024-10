La manovra e l’alone della politica (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se tutto andrà in porto il vero valore della manovra sarà quello non scritto dello spread basso. Che comunque significa fiducia Ilsole24ore.com - La manovra e l’alone della politica Leggi tutta la notizia su Ilsole24ore.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se tutto andrà in porto il vero valoresarà quello non scritto dello spread basso. Che comunque significa fiducia

La manovra e l’alone della politica

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Se tutto andrà in porto il vero valore della manovra sarà quello non scritto dello spread basso. Che comunque significa fiducia (Ilsole24ore.com)

Se tutto andrà in porto il vero valore della manovra sarà quello non scritto dello spread basso. Che comunque significa fiducia (Ilsole24ore.com)

In manovra ci sarà un contributo delle banche e tagli lineari per i ministeri che saranno però gestibili in modo flessibile dai singoli dicasteri. Lo si apprende da alcune fonti… Leggi ... (informazione.it)

Tasse, comprese sugar tax e web tax, pensioni minime, flessibilità in uscita dal lavoro, canone Rai e sanità. Sono diversi i temi ancora sul tavolo del governo nonostante la Manovra sia approdata in p ... (tg24.sky.it)

Antonio Tajani torna a parlare di manovra dopo i malumori espressi da Forza Italia su alcuni punti del testo della legge di Bilancio, come ad esempio il tetto ... (lapresse.it)