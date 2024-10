La bufala Pd sui migranti in Albania, addio alla chat antifàchic e Musk: quindi, oggi... (Di lunedì 14 ottobre 2024) quindi, oggi: Francesco Spano capo di Gabinetto, i talebani senza "esseri viventi in tv" e il processo Ruby Ilgiornale.it - La bufala Pd sui migranti in Albania, addio alla chat antifàchic e Musk: quindi, oggi... Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024): Francesco Spano capo di Gabinetto, i talebani senza "esseri viventi in tv" e il processo Ruby

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mozzarella di bufala - alla Federico II via al primo congresso mondiale : Oggi inauguriamo una nuova fase - Raimondo: In prima linea nell’uso dell’IA “Il comparto della mozzarella di bufala campana oggi conferma tutta la sua vitalita’, energia e voglia di futuro. . Due esempi su tutti: l’innovazione tecnologica e la sostenibilita’. I nostri allevamenti sono generalmente allevamenti sani, ovviamente quando abbiamo una filiera molto importante e molto diffusa ci puo’ essere qualche problema, ma ci sono ... (Ildenaro.it)

La bufala di Repubblica sul soggiorno a 8000 euro a notte di Meloni : la masseria sbugiarda il quotidiano - L'articolo La bufala di Repubblica sul soggiorno a 8000 euro a notte di Meloni: la masseria sbugiarda il quotidiano sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Di conseguenza, il calcolo di 1. La notizia, come tutte le fake news, ha incendiato la rete ed è diventata rapidamente virale. 370 euro per sei camere, come suggerito nell’articolo originale (“Sei camere a 8. (Secoloditalia.it)