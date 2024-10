Italiani popolo di collezionisti, nel 2023 spesa più alta che per le vacanze e in crescita (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo rileva la ricerca '21st Century Collecting' di Catawiki con Hypebeast, che identifica i comportamenti attuali per anticipare le tendenze che definiranno il futuro del collezionismo Italiani popolo di collezionisti. Nel 2023, infatti, hanno speso più per il collezionismo che per le vacanze, prevedono di aumentare la spesa del 37% nei prossimi 3-5 anni e Sbircialanotizia.it - Italiani popolo di collezionisti, nel 2023 spesa più alta che per le vacanze e in crescita Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo rileva la ricerca '21st Century Collecting' di Catawiki con Hypebeast, che identifica i comportamenti attuali per anticipare le tendenze che definiranno il futuro del collezionismodi. Nel, infatti, hanno speso più per il collezionismo che per le, prevedono di aumentare ladel 37% nei prossimi 3-5 anni e

Italiani popolo di collezionisti - nel 2023 spesa più alta che per le vacanze e in crescita - Il collezionismo, del resto, è un settore che nell'ultimo secolo […]. (Adnkronos) – Italiani popolo di collezionisti. Nel 2023, infatti, hanno speso più per il collezionismo che per le vacanze, prevedono di aumentare la spesa del 37% nei prossimi 3-5 anni e più di uno su tre ha iniziato una collezione per poterla lasciare ai posteri. (Periodicodaily.com)

