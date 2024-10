Italia-Israele Lucca | L’esordio è una grandissima emozione Mio percorso diverso dagli altri

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “in azzurro è unae sono contentissimo per la vittoria perché era importantissima. Cosa posso dare alla nazionale? Devo mettermi a disposizione del mister, non sono io che devo dare a loro, ma loro che devono insegnarmi a giocare in questo palcoscenico. Dedicoalla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutti i miei amici che mi sono stati vicino anche quando giocavo in Eccellenza”. Lo ha detto a Rai Sport Lorenzodopoin azzurro nella vittoria dell’per 4-1 suin Nations League. Lo stadio ‘Friuli’ ha accolto il debutto del centravanti dell’Udinese con un boato: “Ringrazio tutta la gente che era allo stadio perché mi ha acclamato sin dal primo minuto. Sono orgoglioso di vestire questa maglia”.