Italia-Israele esordio per Daniel Maldini | in campo nel 2 tempo ad Udine

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La dinastiacontinua anche in nazionale. Al 73?ha preso il posto di Giacomo Raspadori e ha fatto il suoin azzurro nel secondodi, match della quarta giornata del girone 2 di Lega A di Nations League, in programma allo stadio ‘Friuli’ di. Sotto gli occhi di papà Paolo, che nel 1985 esordì in Serie A proprio adsi è posizionato nel ruolo che nelle ultime due partite è stato occupato prima da Pellegrini e poi da Raspadori. “Con l’ingresso inal 74? della gara di Nations League acontroè diventato il secondo calciatore della storia del Monza a giocare con la Nazionale maggiorena, dopo Matteo Pessina. L’attaccante biancorosso ha esordito in maglia azzurra oltre 22 anni dopo l’ultima presenza di papà Paolo, il 18 giugno 2002 contro la Corea del Sud.