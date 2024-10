Il mondo perduto – Jurassic Park: tutte le curiosità sul film con Jeff Goldblum (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il mondo perduto – Jurassic Park: tutte le curiosità sul film con Jeff Goldblum Con l’arrivo nei cinema di tutto il mondo, nel 1993, di Jurassic Park, il regista Steven Spielberg mostrò le reali potenzialità della computer grafica, cambiando per sempre la settima arte. Sullo schermo era ora possibile veder prendere vita, dopo milioni di anni dalla loro estinzione, i celebri dinosauri in tutta la loro maestosità. Questi sono poi tornati a calcare il grande schermo nel 1997 con il sequel Il mondo perduto – Jurassic Park. Diretto nuovamente da Spielberg, questo è ambientato quattro anni dopo gli eventi del precedente capitolo, e narra di una nuova spedizione a Isla Sorna, dove i dinosauri vengono riportati in vita. Come anche per il film del 1993, il regista si è nuovamente affidato alla penna di Michael Crichton. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) IllesulconCon l’arrivo nei cinema di tutto il, nel 1993, di, il regista Steven Spielberg mostrò le reali potenzialità della computer grafica, cambiando per sempre la settima arte. Sullo schermo era ora possibile veder prendere vita, dopo milioni di anni dalla loro estinzione, i celebri dinosauri in tutta la loro maestosità. Questi sono poi tornati a calcare il grande schermo nel 1997 con il sequel Il. Diretto nuovamente da Spielberg, questo è ambientato quattro anni dopo gli eventi del precedente capitolo, e narra di una nuova spedizione a Isla Sorna, dove i dinosauri vengono riportati in vita. Come anche per ildel 1993, il regista si è nuovamente affidato alla penna di Michael Crichton.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stasera in TV: film e programmi di oggi lunedì 14 Ottobre - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi? La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi. (tvdaily.it)

Igor D'India al cinema - Igor D'India è un regista Oggi al cinema con il film Abyss Clean Up distribuito in -50000 sale cinematografiche. (mymovies.it)

Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 14 Ottobre, in prima serata - Stasera in TV, Lunedì 14 Ottobre 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ... (comingsoon.it)