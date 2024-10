"Il coraggio di osare": al via il 27° congresso provinciale delle Acli irpine (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Il coraggio di osare”, tutto pronto per il 27° congresso provinciale delle Acli irpine. Pace, coesione e giustizia sociale. Sono questi i temi al centro dell’assise delle Associazioni cristiane lavoratori italiani relativamente alla provincia di Avellino. Un rete, quella delle Acli, che conta in Avellinotoday.it - "Il coraggio di osare": al via il 27° congresso provinciale delle Acli irpine Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Ildi”, tutto pronto per il 27°. Pace, coesione e giustizia sociale. Sono questi i temi al centro dell’assiseAssociazioni cristiane lavoratori italiani relativamente alla provincia di Avellino. Un rete, quella, che conta in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

XXV Congresso Provinciale ACLI APS di Benevento “Il Coraggio della Pace” - Sarà presente per l’occasione Simone Romagnoli, componente della Presidenza nazionale e coordinatore nazionale Acli Giovani, che presiederà l’elezione della Presidenza del Congresso, la quale avrà il compito di guidare i lavori congressuali. Saranno presenti il presidente regionale Filiberto Parente e i presidenti delle sedi provinciali della Campania. (Anteprima24.it)

'Il coraggio della pace' : tutto pronto per il congresso provinciale delle Acli di Pisa e Lucca - E' il 'Coraggio della pace' il filo conduttore del 27º congresso provinciale delle Acli di Pisa e Lucca che si celebra sabato all'auditorium 'Toniolo' dell'Opera della Primaziale (a Pisa, in Piazza dell’Arcivescovado), lo stesso tema che sarà anche al centro del congresso nazionale, e che... (Pisatoday.it)

“Il coraggio della Pace” : il XXVII congresso provinciale Acli di Salerno in occasione dell’80° compleanno (1945-2024) dell’associazione - . Nel 1944, in un’Italia devastata dal disastroso conflitto bellico della Seconda Guerra Mondiale, nascevano. “Il coraggio della pace”, questo il tema del XXVII Congresso provinciale Acli di Salerno, in programma sabato 28 settembre, a partire dalle ore 9. . 00, presso l’Hotel Polo Nautico di Salerno. (Salernotoday.it)