Guida TV Sky e NOW 13 - 19 Ottobre: Volare, The Independent, X Factor Daily (Di lunedì 14 ottobre 2024) Guida TV SKY / NOW 13 - 19 Ottobre 2024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 13 Ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva Another End. Gael García Bernal, Renate Reinsve (nota per La persona peggiore del mondo) e Bérénice Bejo sono diretti da Piero Messina, regista che ha vinto il Nastro d'Argento 2024 per il miglior soggetto. Il film, presentato in concorso al Festival di Berlino 2024, esplora il tema del distacco. Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 13 - 19 Ottobre: Volare, The Independent, X Factor Daily Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)TV SKY / NOW 13 - 192024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 13, alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva Another End. Gael García Bernal, Renate Reinsve (nota per La persona peggiore del mondo) e Bérénice Bejo sono diretti da Piero Messina, regista che ha vinto il Nastro d'Argento 2024 per il miglior soggetto. Il film, presentato in concorso al Festival di Berlino 2024, esplora il tema del distacco.

Guida TV Sky Cinema e NOW : Volare - Lunedi 14 Ottobre 2024 - In questo capitolo finale, Marty McFly, interpretato da Michael J. La storia segue un impresario teatrale. In onda su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, si chiude la trilogia cult con Ritorno al futuro - Parte III. . . Fox, viaggia nel 1885 per salvare il suo amico Doc Brown, affrontando sfide inaspettate nel Far West. (Digital-news.it)

Guida TV Sky Cinema e NOW : Red Dragon - Martedi 15 Ottobre 2024 - Notizie - Recensioni e Palinsesti TV - 00/canale 308) Una pallottola spuntata 2 1/2 - L'odore della pauraLeslie Nielsen torna in una delle saghe comiche piu' demenziali di sempre. Quando suo padre evade di prigione, Helena e' costretta a confrontarsi con un doloroso passato sepolto. In onda su Sky Cinema Action HD alle 21:00, Il risolutore - A Man Apart è un film di vendetta con Vin Diesel nei panni di un poliziotto che, dopo la ... (Digital-news.it)

Prendendo spunto dalla sua nota fobia del volo, la Buy racconta la storia di Anna, una famosa attrice chiamata a girare un film in Corea. 15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand Il giorno dopo la composizione ufficiale del cast dei 12 concorrenti di X Factor 2024, inizia l'appuntamento - da lunedì a venerdì - con il Daily, una finestra quotidiana nella ...