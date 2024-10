Giovani tifosi morti nell’incidente: il padre di uno di loro rompe il silenzio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giovani tifosi morti nell’incidente: il padre di uno di loro rompe il silenzio – Samuele Del Grande, di 13 anni, Michele Biccari di 17 e Gaetano Gentile di 21 anni. Sono questi i nomi delle tre Giovani vittime dell’incidente stradale avvenuto domenica sera al km 2 della strada statale Potenza-Melfi. ( dopo le foto) Leggi anche: In auto contromano provoca tre incidenti, poi la scoperta: chi c’era alla guida Leggi anche: Musica sotto choc, il famoso muore a soli 38 anni Giovani tifosi morti nell’incidente a Potenza: il padre di uno di loro rompe il silenzio È di tre morti e sette feriti, di cui due gravi e ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza, il bilancio dell’incidente stradale che ieri sera ha visto coinvolti alcuni tifosi foggiani, di ritorno nella città pugliese dopo aver assistito allo stadio Viviani ad una partita della serie C. Tvzap.it - Giovani tifosi morti nell’incidente: il padre di uno di loro rompe il silenzio Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 14 ottobre 2024): ildi uno diil– Samuele Del Grande, di 13 anni, Michele Biccari di 17 e Gaetano Gentile di 21 anni. Sono questi i nomi delle trevittime dell’incidente stradale avvenuto domenica sera al km 2 della strada statale Potenza-Melfi. ( dopo le foto) Leggi anche: In auto contromano provoca tre incidenti, poi la scoperta: chi c’era alla guida Leggi anche: Musica sotto choc, il famoso muore a soli 38 annia Potenza: ildi uno diilÈ di tree sette feriti, di cui due gravi e ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza, il bilancio dell’incidente stradale che ieri sera ha visto coinvolti alcunifoggiani, di ritorno nella città pugliese dopo aver assistito allo stadio Viviani ad una partita della serie C.

La tragedia dei giovanissimi tifosi : incidente mortale dopo la trasferta - Le vittime avevano solo 13, 17 e 21 anni, e la loro scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nelle comunità di Foggia e Potenza. Al momento, la dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. . In segno di solidarietà, anche il Potenza Calcio ha espresso il proprio dolore per l’accaduto. (Urbanpost.it)