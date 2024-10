Sport.quotidiano.net - Già in vendita i biglietti per Sud Tirol-Pisa

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - La pre, informa la Società Sud, terminerà alle 19 di venerdì 18 ottobre. La Società FC Sudinforma che la predeivalidi per la gara Sud, in programma allo Stadio “Druso” di Bolzano sabato 19 ottobre (alle 15), sarà aperta dalle 10 di oggi, lunedì 14 ottobre. Ai tifosi nerazzurri è stato riservato il settore Ospiti (Tribuna ‘Canazza’ – Settore 6). Isaranno disponibili, senza alcuna restrizione, in tutti i puntiautorizzati del circuito Viva Ticket e anche on line sul portale vivaticket.com. Prezzo del biglietto 17 euro; è prevista una riduzione (13 euro) riservata a bambini dai 5 ai 17 anni, signori/re over 70 anni e portatori di handicap (oltre 80%) che hanno necessità di essere accompagnati. Ingresso gratuito, invece, per bambini sotto i 5 anni.