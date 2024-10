Sport.periodicodaily.com - Genoa vs Bologna: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I liguri devono uscire dalla crisi ma di fronte si troveranno un avversario che ha bisogno di continuità dopo una partenza a rilento.vssi giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Ferraris.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Partito con il piede giusto, il Grifone è entrato in un tunnel senza via d’uscita e con una vittoria che manca da cinque gare consecutive. Adesso la squadra di Gilardino è in piena zona retrocessione con soli 5 punti, in virtù di una vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte. I rossoblù hanno assorbito abbastanza bene il cambio di guida tecnica tanto da gestire senza affanni il doppio impegno, campionato-coppe. La squadra di mister Italiano si presenta a Genova con cinque pareggi, una vittoria e una sconfitta.