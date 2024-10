Generazione Z, il Comune si candida al bando e accelera l'imprenditoria giovanile in tutta la vallata (Di lunedì 14 ottobre 2024) Incentivare e accelerare l’imprenditorialità giovanile per lo sviluppo di innovazione della vallata del Savio, estesa dai Comuni montani di Bagno di Romagna e Verghereto fino a Cesena, città capoluogo. È questo lo scopo del progetto “Impresa Gen Z – Azioni innovative per l’imprenditorialità Cesenatoday.it - Generazione Z, il Comune si candida al bando e accelera l'imprenditoria giovanile in tutta la vallata Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Incentivare ere l’litàper lo sviluppo di innovazione delladel Savio, estesa dai Comuni montani di Bagno di Romagna e Verghereto fino a Cesena, città capoluogo. È questo lo scopo del progetto “Impresa Gen Z – Azioni innovative per l’lità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Tutelare l’ambiente. E incentivi ai giovani" - Leonardo D'Imporzano, divulgatore scientifico e presidente di associazione, si candida con la lista di Andrea Orlando per sostenere ambiente, mare e cultura in Liguria. Critica il centrodestra per la ... (msn.com)

La Lega Giovani della Provincia di Arezzo presente a Pontida 2024 - Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre, la Lega Giovani della Provincia Aretina ha partecipato sia a Pontida Giovani, la manifestazione dedicata al rad ... (www3.saturnonotizie.it)

Maria Laura fa volare il Gs Orecchiella Garfagnana che brilla ai campionati italiani Cadetti foto - Ha disputato un’ottima gara sui 1000 metri, sua specialità, fermando il crono a 3'09"33, migliorando così il suo personale stagionale ... (luccaindiretta.it)