Foggia in lacrime per i tre tifosi rossoneri morti a Potenza: si chiamavano Gaetano, Michele e Samuele (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dolore e sgomento nel popolo rossonero e in tutta la città di Foggia per la drammatica morte di tre giovanissimi tifosi, deceduti un incidente stradale al ritorno dalla trasferta calcistica a Potenza.Le vittime sono Gaetano Gentile di 21 anni, Michele Biccari di 17 e il più piccolo Samuele Foggiatoday.it - Foggia in lacrime per i tre tifosi rossoneri morti a Potenza: si chiamavano Gaetano, Michele e Samuele Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dolore e sgomento nel popolo rossonero e in tutta la città diper la drammatica morte di tre giovanissimi, deceduti un incidente stradale al ritorno dalla trasferta calcistica a.Le vittime sonoGentile di 21 anni,Biccari di 17 e il più piccolo

Tre giovanissimi tifosi del Foggia morti in un incidente stradale : avevano 13 - 17 e 21 anni - L’incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi: un. . . Avevano 13, 17 e 21 anni i giovani tifosi del Foggia morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a pochi chilometri da Potenza, dove avevano assistito a una gara (finita 1-1) valida per la nona giornata del girone C della serie C di ... (Gazzettadelsud.it)

Tre tifosi del Foggia morti in un incidente stradale. Il cordoglio del club e del presidente della Regione Basilicata - È il messaggio della società del Calcio Foggia 1920 a poche ore dall'incidente avvenuto sulla strada statale Potenza-Melfi nel quale hanno perso la vita tre giovani tifosi pugliesi di 13, 17 e 21 anni. "Tre giovanissime vite spezzate, ancora un incidente stradale sulla statale Potenza-Melfi. . . (Agi.it)

Tre tifosi del Foggia morti in un incidente al rientro da una trasferta : avevano 21 - 17 e 13 anni - Stavano rientrando da una trasferta al seguito della loro squadra del cuore, quando hanno perso la vita in uno schianto contro un’altra vettura. . Una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine le cui indagini sono coordinate dalla procura di Potenza, lo ... (Ilfattoquotidiano.it)