Federico Ielapi parla dei suoi genitori ecco tutto quello che c’è da sapere sul giovanissimo attore

(Di lunedì 14 ottobre 2024)è uno degli attori più giovani e talentuosi del panorama cinematografico italiano. Nonostante la sua giovane età, ha già collezionato esperienze incredibili nel mondo del cinema e della televisione, facendore di sé grazie alle sue interpretazioni brillanti e alla sua capacità di entrare profondamente nei ruoli che interpreta. Già famoso per la sua performance straordinaria nei panni di Pinocchio nel film di Matteo Garrone,ha dimostrato di essere un giovanecapace di affrontare ruoli complessi con naturalezza e passione. Il suo percorso è stato costellato di successi, partecipando a film come I moschettieri del Re e Tutti per 1-1 per tutti, nonché alle serie televisive Briganti e Don Matteo., a soli 14 anni, è già un talento internazionale.