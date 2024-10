Lanazione.it - Fabo sprecona, Ruvo la punisce

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Crifo Wines 8681 CRIFO WINES : Moreno 5, Jackson 17, Musso 7, Giorgi, Borra 18, Isotta 25, Gatto 6, Markovic 4, Lorenzetti 4, Conte, Berardi ne. All. Rajola.MONTECATINI: Benites 16, Chiera 17, Mastrangelo 2, Arrigoni 16, Klyuchnyk 6, Sgobba 11, Dell’Uomo 5, Trapani 5, Natali 3, Giannozzi, Fernandez ne, Aminti ne. All. Barsotti. Arbitri: Di Luzio e Mariotti. Parziali: 17-24, 35-46, 56-61. Quella del 29 maggio 2024 resterà ancora per un po’ l’unica vittoria dellaal PalaColombo didi Puglia: il nuovo faccia a faccia fra gli Herons e i pugliesi finisce come i primi due capitoli della semifinale playoff della scorsa stagione, con i pugliesi ad avere la meglio 86-81. E dire che l’avvio di gara è stato un clinic difensivo della, che trascinata da un sontuoso Chiera annichiliscetoccando più volte il +11.